علي مبارك يستعد لتصوير فيلم لتطوير التعليم في العالم العربي

يستعد المهندس علي مبارك، لبدء تصوير فيلم، تدور فكرته عن التعليم عن طريق تطوير التعليم المهني والحرفي، خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن يتم التصوير بين عدد من البلاد العربية، بالاستعانة بنماذج مشرفة في كل بلد، بالإضافة إلى عدد من الفنانين العرب، للتسهيل من عرض الفكرة؛ إيمانا بأن السينما لها تأثير كبير على المجتمع في عرض ومناقشة أي قضية هامة في العالم.



والجدير بالذكر أن علي عبدالله مبارك، هو مهندس كويتي ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لحاضنات الأعمال وصاحب مبادرة "الحرفيين" التي حققت نجاحًا كبيرًا بدولة الكويت.