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الإثنين 04/مارس/2019 - 08:47 م

"قومي المرأة" يهنئ نور الشربينى بفوزها ببطولة العالم للاسكواش

مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
dostor.org/2540556

توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة للاعبة العالمية نور الشربينى؛ بمناسبة فوزها ببطولة العالم للاسكواش للسيدات للمرة الثالثة، التى أقيمت بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بهذا الفوز المستحق للاعبة المحترفة نور الشربينى وأنه إنجاز جديد يضاف إلى رصيدها المشرف، مؤكدة أن هذا الفوز ليس بجديد على اللاعبة المصرية التى رفعت اسم مصر عاليا فى جميع البطولات الدولية التى شاركت فيها، وأنها نموذج مشرف للفتاة المصرية، متمنية لها المزيد من النجاحات.

يذكر أن نور الشربينى فازت على زميلتها المصرية نور الطيب المصنفة الثالثة، فى المباراة التى جمعت الثنائى بنهائى البطولة، بثلاثة أشواط مقابل شوط، لتحصد البطلة المصرية لقبها الثالث على عرش الاسكواش العالمى، حيث سبق وتوجت الشربينى بالبطولة عامى 2015 و2016 على التوالى.

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