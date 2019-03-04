فيديو.. الباز يجدد دعوته لتحويل مكتب الإرشاد إلى متحف لتوثيق جرائم الإرهاب

جدد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، دعوته لتحويل مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم إلى متحف لتوثيق جرائم الإرهاب في مصر.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن المتحف يسجل جرائم الإرهاب، والأطفال الصغار يجب أن يزوروا المتحف وكل المصريين العائدين من الخارج لمعرفة ما تعرضت له البلد من الإرهاب.

وتابع "الباز": "مكتب الإرشاد ده ناس اتقتلت أمامه، والنار انضربت على المتظاهرين من أبوابه، ومن أعلى المكتب، ويجب أن يتحول إلى متحف، يضم صور الشهداء، لتخليد ذكراهم".