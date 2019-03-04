هولندا تستدعي سفيرها لدى طهران للتشاور على خلفية طرد دبلوماسيين لديها

استدعت هولندا اليوم الإثنين، سفيرها لدى طهران على خلفية طرد دبلوماسيين هولنديين من إيران، حسب ما ذكر وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك.



وقال بلوك، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي، في تغريدة: "قررت استدعاء السفير لدى طهران للتشاور"، مضيفا أن طرد موظفين هولنديين "أمر غير مقبول".



واتهمت السلطات الهولندية إيران في يناير الماضي بالتورط في عمليتي قتل معارضين اثنين على الأراضي الهولندية في عامي 2015 و2017، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران على خلفية العمليتين.



وذكرت الشرطة الهولندية في وقت سابق أن القتيلين هما علي معتمد (56 عاما) الذي قتل في مدينة ألميري عام 2015 وأحمد ملا نيسي (52 عاما) الذي اغتيل في لاهاي عام 2017.