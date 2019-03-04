بطريرك الروم الأرثوذكس يختتم زيارته الرعوية إلى أفريقيا

اختتم البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا لكنيسة الروم الأرثوذكس صباح اليوم زيارته الرعوية إلى ثلاث دول بإفريقيا وهم (الكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية زائير سابقًا، وأثيوبيا) في الفترة من 15 فبراير وحتى 4 مارس.



وخلال الزيارة بارك قام البابا ثيودوروس افتتاح دير جديد وتكريس كنيسة جديدة في الكونغو برازافيل، كما قام بتجليس مطران جديد على إيبارشية "Kanaga" الجديدة في الكونغو الديمقراطية (زائير سابقًا)، وكذلك تجليس مطران جديد على إيبارشية أكسوم بدولة أثيوبيا.



