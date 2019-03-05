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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:31 ص

أسعار البوتاجازات اليوم.. "يونيفرسال 5 شعلة" بـ4800 جنيه

أسعار البوتاجازات
هويدا سعيد
dostor.org/2540537

رصدت "الدستور"، أسعار بعض أنواع البوتاجازات بعد الزيادة المستمرة التي تشهدها السوق، اليوم الثلاثاء.

وجاءت الأسعار كالتالى:

- بوتاجاز يونيفرسال "5 شعلة"، يشمل اشعالًا ذاتيًا، وشواية والغطاء زجاج كريستال، بسعر 4800 جنيه.

- 5 شعلة 60*90 القواعد من الزهر شامل المروحة، بالإضافة إلى تايمر ديجتال، بسعر 5900 جنيه.

- بلغ سعر بوتاجازات كريازي الـ9700 M ستانلس "5 شعلة"، 6000 جنيه.

- و9601 ستانلس "5 شعلة"، بسعر 7200 جنيه.

- وأسعار بوتاجازات يونيون إير ويونيون تك سجلت الـ90*60 خمسة شعلة بالمروحة وتحكم ديجتال سعر 4600 جنيه، و5 شعلة 90*60 بالمروحة سجل سعر 6300 جنيه، و90*60 عدد 5 شعلة آي شيف سجل سعر 7300 جنيه.

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