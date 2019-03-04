القاهرة : الإثنين 04 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
عالم
الإثنين 04/مارس/2019 - 08:37 م

الاتحاد الأوروبي وقطر يوقعان اتفاقا للسموات المفتوحة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
dostor.org/2540536

وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقا واسعا للخدمات الجوية مع قطر، اليوم، يسمح لشركات الطيران القطرية ونظيراتها الأوروبية بالاستخدام غير المحدود للمجال الجوي لبعضهم البعض.

وقالت وزارة النقل القطرية إن الاتفاقية الشاملة لخدمات النقل الجوي بين قطر والاتحاد الأوروبي "توفّر مستوى جديدا من التنافسية لشركات الطيران في أوروبا وقطر، حيث سيتخذ الطرفان عدّة خطوات جريئة من خلال الاتفاق على البنود المتعلقة بالمنافسة العادلة، بالإضافة إلى البيئة وحماية المستهلك"

أضافت أن هذه الاتفاقية "تعد الأولى من نوعها بين دولة خليجية والاتحاد الأوروبي"، وقطر عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول، وتمتلك حكومتها شركة الخطوط الجوية القطرية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعتين

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)

منذ حوالي 21 ساعة

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"

منذ يومين

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل

منذ 4 أيام

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية

منذ 5 أيام

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة

منذ اسبوع

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار

الآن

السعودية: كندا لن تلغي صفقة الأسلحة

السيسي يبعث برقية تهنئة للرئيس النيجيري بمناسبة إعادة انتخابه

السعودية: من السابق لأوانه إعادة عضوية سوريا بجامعة الدول

السيسي يوجه بتركيز استراتيجية الحكومة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا

ads
الأكثر قراءة

cool kora مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم

LIVE ON Sport HD Live Stream | HD| مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

الأهلي يسحق بتروجيت برباعية ويصعد لوصافة الدوري المصري

فريق وليامز لديه سيارة أفضل من العام الماضي

الاتحاد الانجليزي يتهم سنودجراس بالإساءة لمسئولي الكشف عن المنشطات

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

cool kora مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم

LIVE ON Sport HD Live Stream | HD| مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر

ads
كشكول

على خليل.. تطبيق نظام الثانوية التراكمية بداية من العام الجديد

للمرة الثانية.. رئيس جامعة حلوان يؤدي صلاة الغائب على أرواح ضحايا قطار محطة مصر

ختام الملتقى الأدبي الثاني بجامعة جنوب الوادي

المنيا الأزهرية تختتم مسابقة الطالب المثالى للمرحلة الإعدادية

طب بنات الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 47 بحضور رئيس أكاديمية البحث العلمي

الأمصار

"حماس": نحن أمام خطر استراتيجي حقيقي ويوجه رسالة لحركة فتح

الحوثيون: غريفيث ليس مبعوثًا للأمم المتحدة

"الجبير" يرجح مضي كندا بصفقة أسلحة مع السعودية

بوجود السفير الفلسطيني بالقاهرة.. بدء سفر معتمري قطاع غزة إلى السعودية "صور"

الرئيس السوداني يدعو الشباب للمساهمة في الشأن العام للبلاد

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

شاهد.. لاعبة جماز تذهل المتفرجين بفاصل من الرقص

طفلة تموت حرقا فداء لأخيها الأصغر

هواوي تعتزم مقاضاة الحكومة الأمريكية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

البصل والثوم للوقاية من تطور مرض السكري

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎