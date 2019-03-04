الاتحاد الأوروبي وقطر يوقعان اتفاقا للسموات المفتوحة

وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقا واسعا للخدمات الجوية مع قطر، اليوم، يسمح لشركات الطيران القطرية ونظيراتها الأوروبية بالاستخدام غير المحدود للمجال الجوي لبعضهم البعض.



وقالت وزارة النقل القطرية إن الاتفاقية الشاملة لخدمات النقل الجوي بين قطر والاتحاد الأوروبي "توفّر مستوى جديدا من التنافسية لشركات الطيران في أوروبا وقطر، حيث سيتخذ الطرفان عدّة خطوات جريئة من خلال الاتفاق على البنود المتعلقة بالمنافسة العادلة، بالإضافة إلى البيئة وحماية المستهلك"



أضافت أن هذه الاتفاقية "تعد الأولى من نوعها بين دولة خليجية والاتحاد الأوروبي"، وقطر عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول، وتمتلك حكومتها شركة الخطوط الجوية القطرية.