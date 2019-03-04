القاهرة : الإثنين 04 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
سياسي
الإثنين 04/مارس/2019 - 08:35 م

برلماني يكشف عن تقدمه بتشريع لمواجهة إهمال الموظف العام

برلماني يكشف عن تقدمه
محمد جعفر
dostor.org/2540533

طالب المهندس هشام والى، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بنظر مشروع القانون المقدم منه بدور الانعقاد السابق، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لمواجهة إهمال الموظف العام.

وقال النائب إنه أول من تقدم بقانون لتغليظ عقوبة إهمال الموظف العام، إلا أنه لم ينظر حتى الآن، رغم أن الدولة في أحوج الحال إليه في ظل تكرار حوادث إهمال السكة الحديد.

وأوضح أن تعديله يعدل في عقوبة جرائم الإهمال والتي تسبب أضرارا للغير، وازدادت فى الآونة الأخيرة، نتيجة تراخي الموظف العام فى الحفاظ على الأموال العامة، وحماية ممتلكات وطنه، وانتشرت الحرائق والخسائر وبسبب إهمال الموظف العام سواء فى الصيانة أو فى طريقة الاستخدام والتشغيل، أو حتى فى إجراءات الأمان والوقاية.

وأكد أن قانون العقوبات الحالي يضع عقوبة ضعيفة للغاية لا تتناسب وحجم الخسائر التى تتعرض لها البلاد، لا سيما وأن الأزمة الاقتصادية الحالية تحتاج إلى التكاتف وتنمية الموارد وليس تكبيد الدولة المزيد من الخسائر.

وأوضح نص القانون الحالي "على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتساءل: "هل تكفى هذه العقوبة البسيطة أمام الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بالأمن القومي؟"، مضيفا: "كما أن ذات القانون نص على عقوبة إهمال صيانة الأموال العامة والممتلكات العامة بالحبس لا تجاوز سنة، وإذا ترتب على الإهمال وفاة أو حرائق.. فتكون العقوبة من سنة إلى ست سنوات".

وأشار إلى أن تعديله يأتي في ظل أن الدولة في حالة حرب مع الإرهاب، وأن الأمن القومي المصري مستهدف، وما أسهل أن يتم ذلك من خلال تخريب المصانع والمشروعات وإشعال الحرائق بها، وأيضا تخريب الاقتصاد المصري من خلال استغلال هذه الثغرة القانونية، والتى يكون العقوبة بها هي الحبس سنة، كما أن هذه الجرائم تستلزم العمد فى تنفيذها، وليس على سبيل الخطأ أو الإهمال غير المقصود، بل أن هذه الجرائم من أركانها العمدية فى الإضرار.

ولفت إلى أن تعديلاته تضمنت تغليظ عقوبة إلحاق الضرر الجسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها موظف عام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، لتكون العقوبة هي السجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنية أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتم تغليظ عقوبة كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية أو قيمة الضرر الذى تسبب فيه، أيهما أكبر.

وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ أقل من شهر

رئيس النواب يقدم موعد انعقاد الجلسات العامة

منذ 4 شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ 5 شهر

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

منذ 5 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 5 شهر

السجينى يتجه للتراجع عن استقالته من «الوفد».. وفؤاد يبتعد عن «الصراع الحزبى»

الآن

السعودية: كندا لن تلغي صفقة الأسلحة

السيسي يبعث برقية تهنئة للرئيس النيجيري بمناسبة إعادة انتخابه

السعودية: من السابق لأوانه إعادة عضوية سوريا بجامعة الدول

السيسي يوجه بتركيز استراتيجية الحكومة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا

ads
الأكثر قراءة

cool kora مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم

LIVE ON Sport HD Live Stream | HD| مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

الأهلي يسحق بتروجيت برباعية ويصعد لوصافة الدوري المصري

فريق وليامز لديه سيارة أفضل من العام الماضي

الاتحاد الانجليزي يتهم سنودجراس بالإساءة لمسئولي الكشف عن المنشطات

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

cool kora مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم

LIVE ON Sport HD Live Stream | HD| مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر

ads
كشكول

على خليل.. تطبيق نظام الثانوية التراكمية بداية من العام الجديد

للمرة الثانية.. رئيس جامعة حلوان يؤدي صلاة الغائب على أرواح ضحايا قطار محطة مصر

ختام الملتقى الأدبي الثاني بجامعة جنوب الوادي

المنيا الأزهرية تختتم مسابقة الطالب المثالى للمرحلة الإعدادية

طب بنات الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة 47 بحضور رئيس أكاديمية البحث العلمي

الأمصار

"حماس": نحن أمام خطر استراتيجي حقيقي ويوجه رسالة لحركة فتح

الحوثيون: غريفيث ليس مبعوثًا للأمم المتحدة

"الجبير" يرجح مضي كندا بصفقة أسلحة مع السعودية

بوجود السفير الفلسطيني بالقاهرة.. بدء سفر معتمري قطاع غزة إلى السعودية "صور"

الرئيس السوداني يدعو الشباب للمساهمة في الشأن العام للبلاد

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

شاهد.. لاعبة جماز تذهل المتفرجين بفاصل من الرقص

طفلة تموت حرقا فداء لأخيها الأصغر

هواوي تعتزم مقاضاة الحكومة الأمريكية

الصحة

البصل والثوم للوقاية من تطور مرض السكري

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎