هاني سلامة ينتهي من تصوير مشاهد الحي الشعبي بمسلسل "قمر هادي"

انتهى الفنان هاني سلامة، اليوم الإثنين، من تصوير مشاهد الحي الشعبي بمسلسله الجديد "قمر هادي" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.



وقال المخرج رؤوف عبدالعزيز - في تصريح صحفي- إنه قرر تكثيف ساعات التصوير خلال الأيام المقبلة، مضيفا أنه انتهى حتى الآن من تصوير أكثر من أسبوعين من أحداث العمل، في محاولة منه للانتهاء من تصوير العمل كاملا قبل حلول شهر رمضان المقبل.



ويجسد هاني سلامة دور رجل أعمال يدعى هادي أبوالمكارم متزوج من مريم التي تجسد دورها الفنانة داليا مصطفي، ويمتلك معرض سيارات فارهة يتخذه ستارا لأعمال أخرى مشبوهة ليتورط في عدد من القضايا.



"قمر هادي" يشارك في بطولته بجانب هانى سلامة، داليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومحسن محيى الدين وهادى الجيار وأشرف زكى وحمزة العيلى ومؤمن نور آية سماحة، وانضمت مؤخرًا الفنانة مريم حسن، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز.