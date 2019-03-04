ريال سوسيداد يعلن غياب خوسيه لأجل غير مسمى للإصابة

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني أن مهاجمه ويليان خوسيه سيغيب لأجل غير مسمى عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة عضلية في ساقه اليمنى تحتاج إلى خوضه تدريبات العلاج الطبيعي لكي يتعافى من آثارها.



وقال ريال سوسيداد - في بيان اليوم الاثنين - إن ويليان خوسيه يعاني من إصابة من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الأيمن، موضحا أنه بدأ تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، وعودته للنشاط المعتاد ستكون تدريجية، وستعتمد على التقييم الطبي لتطور الحالة.



يشار إلى أن خوسيه سجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى بقميص ريال سوسيداد خلال 22 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".