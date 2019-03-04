السفير الأمريكي: نتطلع لمشاركة فريق رواد أعمال مصرى قوي فى القمة العالمية

أعرب القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، توماس جولدبرجر، عن تطلعه لمشاركة فريق رواد أعمال مصرى قوى فى القمة العالمية لريادة الأعمال والتى ستتشارك حكومتا هولندا والولايات المتحدة في استضافتها خلال الفترة من 4 إلى 5 يونيو القادم في لاهاي بهولندا.



وتعد القمة العالمية لريادة الأعمال التجمع السنوي الأبرز لرواد الأعمال والمستثمرين والمفكرين المبتكرين.



وأكد جولدبرجر، فى تصريح اليوم، أهمية استكشاف آفاق العمل مع رواد الأعمال المصريين ومع الحكومة المصرية ومع القطاع الخاص لمواصلة تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي لصالح جميع المصريين.



وأوضح أنه تم مد فترة تلقي طلبات المشاركة فى القمة العالمية حتى 22 مارس الجارى، معربا عن اعتزازه الشديد بلقاء رواد الأعمال المصريين الذين شاركوا في المؤتمرات الماضية لقمة ريادة الأعمال العالمية، مؤكدا تقديره لنبوغهم.



ويستهدف مؤتمر القمة العالمي لريادة الأعمال رواد الأعمال من خلال الشركات الجاهزة للاستثمار أو المؤسسات الاجتماعية مع حلول مثيرة يتم بحثها على نطاق دولي ودعم الصفقات وتوليد نتائج وتحقيق التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين.



وستتم دعوة ما يقرب من ألفى مشارك لحضور القمة هذا العام، بما في ذلك 1200 من رواد الأعمال و400 مستثمر و400 من قادة الفكر ومسئولين آخرين من جميع أنحاء العالم.



ويناقش مؤتمر القمة العالمية لريادة الأعمال لعام 2019 خمس مجالات للتركيز على الابداع هى الزراعة، الاتصال، الطاقة، الصحة والمياه.



وسوف يستعرض المؤتمر على مدى يومين من المناقشات، ومسابقات عرض الأفكار وجلسات التوفيق، رواد الأعمال المُلهمين وفرص تعاون جديدة للاستثمارات، وتطوير أفكار تجارية ملموسة وتسريع حلول للتحديات العالمية.