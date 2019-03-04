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الإثنين 04/مارس/2019 - 07:22 م

شيوتاني: العين الإماراتي يتطلع لحصد النقاط كاملة أمام الهلال

الياباني الدولي توسكاسا
الياباني الدولي توسكاسا شيوتاني
dostor.org/2540438

أكد الياباني الدولي توسكاسا شيوتاني لاعب نادي العين الإماراتي لكرة القدم على جاهزية فريقه؛ لمواجهة الهلال السعودي غدا الثلاثاء، في مستهل مشوار الفريق القاري بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال شيوتاني، "عازمون على حصد النقاط الثلاث خصوصًا أن المواجهة على أرضنا وبين جماهيرنا، وأتمنى أن نوفق في تحقيق هدفنا وإسعاد جماهيرنا".

وحول أجواء المعسكر ومدى قدرة الفريق على الظهور بشكل قوي كما ظهر في كأس العالم للأندية، قال: "أجواء معسكر الفريق إيجابية بالتأكيد والعين يمتلك في صفوفه عناصر جيدة، وبمقدوره تقديم أفضل مستوى، وذلك قياسًا بظهوره المشرف في مسابقة كأس العالم للأندية التي جرت في الإمارات في 2018".

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