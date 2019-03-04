تشاد تغلق الحدود مع ليبيا بعد اجتياح المتمردين

أعلن وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي والأمن العام في تشاد الجنرال محمد آبالي صلاح أن تشاد أغلقت حدودها مع ليبيا بعد شهر من اجتياح متمردين مسلحين للبلاد من الحدود الجنوبية.



وقال آبالي صلاح عبر التليفزيون إن "الحدود مع ليبيا أصبحت منطقة يقطنها مهربو المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى الإرهابيين والمتمردين".



ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم متمردون مدججون بالسلاح من "اتحاد قوى المقاومة" إلى داخل تشاد في قافلة تضم حوالي 50 شاحنة صغيرة في أوائل فبراير الماضي.



وذكر الجيش التشادي أن "اتحاد قوى المقاومة" المعارض لنظام الرئيس التشادي إدريس ديبي، انهزم في غارات جوية للقوات المسلحة الفرنسية بطلب من تشاد.



وتقدم فرنسا الدعم العسكري لتشاد، التي تعتبر حليفا مهما في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل، ولهذا الغرض، يتمركز حوالي 4500 جندي فرنسي في منطقة الساحل.