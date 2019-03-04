الوداد يهزم التطواني ويعزز مساعيه للفوز بلقب دوري المغرب

واصل فريق الوداد البيضاوي المتصدر سعيه نحو التتويج بلقب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم بتحقيقه لسابع فوز على التوالي، وذلك بتغلبه 2-1 على ضيفه المغرب التطواني بإستاد الاب جيكو بالدار البيضاء اليوم ضمن الجولة 21.



وتم تقديم موعد المباراة الى اليوم الاثنين، بسبب التزام فريق الوداد باللعب في دوري أبطال إفريقيا.



وانتظر الوداد البيضاوي، الذي ساندته جماهير غفيرة ومتحمسة، مرور ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر ضربة رأس للمهاجم أيمن الحسوني إثر تمريرة عرضية من الظهير الأيمن عبد اللطيف نصير.



واحتج الضيوف كثيرا على الهدف؛ ليتوقف اللقاء لمدة أربع دقائق قبل أن يتأكد الحكم عادل زوراق من صحة الهدف.



وأدرك المغرب التطواني التعادل في الدقيقة 64 اثر خطأ فادح للحارس أحمد رضا التاكناوتي الذي ابعد الكرة بشكل سيء لتصل لمحمد المكعازي الذي سدد على الفور من مسافة 40 مترا.



ولم تستمر فرحة التطواني سوى لدقيقتين قبل أن يتمكن اسماعيل الحداد من إحراز الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من النيجيري مايكل باباتوندي.



وكاد الحارس التاكناوتي أن يرتكب خطأ ثانيا قرب النهاية لكنه تدارك الأمر بتصديه في الدقيقة 90 لتسديدة البديل سفيان أزنيبات من ركلة حرة مباشرة.



ورفع الوداد البيضاوي رصيده إلى 48 نقطة بعد أن حقق فوزه رقم 15 والسابع تواليا ليوسع الفارق في الصدارة إلى 18 نقطة عن اقرب مطارديه.



في المقابل، تعرض المغرب التطواني لهزيمته الثامنة هذا الموسم ليحتل المركز 14 برصيد 21 نقطة.