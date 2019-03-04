الاتحاد السكندرى يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للإنتاج الحربي

قرر المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى الدخول باللاعبين فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الانتاج الحربى المقرره الخميس المقبل ضمن اللقاء المؤجل بينهما من الاسبوع الـ24 لمسابقة الدورى الممتاز.

وضمت القائمة كل من الهانى سليمان، محمود الزنفلى، محمود رزق، ولاس سيلفا، محمد بازوكا، محمود شعبان، السيد سالم، صبرى رحيل ،محمد انور، هشام صلاح، كريم الديب ،خالد الغندور، احمد توفيق، كريم ممدوح، نور السيد، مانجا، تونى سيلفا ،عمار حمدى، فوزى الحناوى، خالد قمر، رزاق سيسيه ،تشوكا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 25 نقطة.