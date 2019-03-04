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الإثنين 04/مارس/2019 - 07:05 م

مدير الطاقة الذرية: نسعى لتأمين احتياجات مرضى السرطان من العلاج الإشعاعي

مرضى السرطان
مرضى السرطان
أ ش أ
dostor.org/2540418

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أن الوكالة تسعى إلى تأمين احتياجات مرضى السرطان من العلاج الإشعاعي بالرغم من أي صعوبات، لافتا إلى أن الوكالة طلبت من الدول الأعضاء زيادة الميزانية لمواجهة نمو الطلب على الطاقة النووية.

وقال أمانو - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، فى ختام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة - إنه أبلغ مجلس المحافظين اليوم بالتحضيرات التي تقوم بها الوكالة لمؤتمر مكافحة تغير المناخ وتعزيز دور الطاقة النووية الذي سيعقد قريبا، مشددا على سعى الوكالة إلى تعزيز المصداقية والثقة، لافتا إلى أن الوكالة جهة فنية ورقابية وليست سياسية.

وفيما يخص كوريا الشمالية، أشار أمانو إلى أن الوكالة تتابع الوضع هناك ولا تستطيع التعليق على محادثات كوريا الشمالية الأخيرة مع الولايات المتحدة إلا بعد التوصل إلى اتفاق كامل ولكن الوكالة تشجع على مزيد من التعاون وعلى تنمية استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

وحول إيران، أوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه بعد مراجعة موقفها تبيّن أنها توفي بكامل التزاماتها مع الوكالة خاصة معايير السلامة، مشيرا إلى أن الوكالة تأمل في استمرارها في نفس الأداء في التقييمات والمتابعات اللاحقة.

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