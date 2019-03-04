رابط gool match مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر الدوري المصري اليوم 4-3-2019 free match

الاهلي وبتروجيت بث مباشر , الدوري المصري 2018-2019 الايجبشن ليج الدور الثاني الجولة السادسة والعشرون , في اطار مباريات الجولة السادسة والعشرون من الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز سنكون علي موعد مع مباراة الاهلي وبتروجيت علي ملعب السلام معقل النادي الاهلي.





مباراة الذهاب في الجولة التاسعة من الدوري المصري قد انتهت بين الفريقين بفوز المارد الاحمر بهدف نظيف احرزه وليد سليمان نجم النادي الاهلي هذا الموسم في مباراة كان المارد الاحمر في امس الحاجة للحصول علي الثلاث نقاط من اجل استعادة التوازن بعد الخسائر المتتالية للفريق في البطولة الافريقية والعربية والمحلية حينها.





موقعة اليوم ستكون هامة للنادي الاهلي امام بتروجيت قبل الجولتين الاخيرتين للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا ودور المجموعات وسيسعي الاهلي لحسم تلك الموقعة من اجل الاستقرار في جدول المسابقة ومواصلة الضغط علي الزمالك متصدر البطولة ومواصلة رحلة المارد الاحمر للحفاظ علي اللقب هذا الموسم.





مباراة الاهلي اليوم مباشر.





الدوري المصري الممتاز 2018-2019

الدور الثاني

الجولة السادسة والعشرون

ستاد السلام









توقيت متش الاهلي .





يوم الاثنين

4 مارس 2019.

الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر.





القنوات الناقلة للماتش.





اون سبورت – النايل سبورت

ويقدم «الدستور» خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت التي ستقام في تمام الساعة السابعة مساء، اليوم الاثنين، على ملعب ستاد بتروسبورت في إطار مواجهات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.