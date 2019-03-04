ليفادوفيسكى لاعب الجولة 24 من الدورى الألماني

أعلن الحساب الرسمى للدورى الالمانى لكرة القدم "بوندسليجا"، اليوم، اختيار البولندى روبرت ليفاندوفيسكى مهاجم فريق بايرن ميونخ لاعب الجولة ال24 للبطولة.

واستطاع الدولي البولندي، قيادة الفريق البافاري لاكتساح مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة (5-1)، السبت الماضي، بعدما سجل هدفين.

وتمكن لاعب بوروسيا دورتموند السابق، من تقاسم صدارة هدافي البوندسليجا مع الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، برصيد 15 هدفًا.

يذكر أن بايرن ميونخ بهذا الفوز بات يتقاسم صدارة البطولة مع بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة بعد تراجع نتائج أسود الفيستفاليا مؤخرا واضاعته فارق النقاط الذى كان يفصل بينه وبين العملاق البافارى الذى وصل فى بعض المراحل لثمانى نقاط.