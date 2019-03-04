LIVE ON Sport HD Live Stream | HD| مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر

تابعوا معنا مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم بث مباشر yalla shoot LIVE يلا شوت كورة اون لاين اليوم في الدوري المصري عبر قناة اون سبورت، وسنوفر لكم الآن الأهلي ضد بتروجيت في مباراة ينوى نادي القرن من خلاله في استمرار سلسلة نتائجة الطيبة في الدوري المصري لكرة القدم وتحقيق الفوز التاسع على التوالي والاقتراب اكثر من الزمالك بصدارة الدوري المصري، وسوف نوفر لكم رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت kora live.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر، الاهلي كان قد فاز في المباراة الأخيرة على الجونة بهدفين لهدف ورفع رصيده من النقاط إلي 48 نقطة، بينما خسر أبناء المدير الفني محمد عودة المباراة الأخيرة امام الجونة أيضاً بهدفين لهدف، لكن مع بداية تولى عودة المسئولية وقد حقق الكثير من النتائج الجيدة التي وضعت الفريق في المركز الثاني عشر بعدما كان يحتل المرتبة الأخيرة في الدوري المصري لكرة القدم.