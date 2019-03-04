محافظ الغربية يستعرض المخططات الزمنية لأهم مشروعات طنطا مع أعضاء مجلس النواب

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أن جميع أجهزة المحافظة التنفيذية والتشريعية تعمل من أجل الصالح العام للمواطنين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى ترأسه اليوم للوقوف على الموقف التنفيذى لأعمال البنية التحتية وأعمال الرصف بشوارع مدينة طنطا بحضور أعضاء مجلس النواب عن مدينة طنطا وعدد من القيادات التنفيذية.



ففى بداية الاجتماع استعرض محافظ الغربية أعمال تطوير وتجميل شارع البحر، حيث أكد أن أعمال التطوير جاءت للحفاظ على حياة المواطنين والقضاء على المرور العشوائى للمواطنين للشارع. وغرس ثقافة عبورالمشاه من الأماكن المحددة، موضحا أنه تم تحديد 8 نقاط لعبور المشاة وفقا لاحتياجات المواطنين وذلك عن طريق الدراسة التى تم وضعها من قبل اللجنة المشكلة من جامعة طنطا وإدارة المرور والمحافظة، مؤكدا أن أعمال التطوير تشمل تجميل الأعمدة فى وسط الشارع ومراجعة كافة كشافات الإنارة.



كما استعرض أيضا أعمال إنشاء شارع 306 "تحيا مصر" على مساحة 2604م2 على كورنيش ترعة القاصد والذى يعد الشارع الثانى من نوعة على مستوى الجمهورية وكذا أعمال تطوير شارع كورنيش ترعة القاصد ليكون متنفس طبيعى لمواطنى المحافظة يناسب جميع الفئات.



أما عن شارع الجلاء فقد أوضح محافظ الغربية أنه تم عمل محاضر تنسيقية مع جميع الجهات العاملة بالشارع للإنتهاء من الأعمال الجارية فى شهر إبريل القادم بعد إن توقف العمل به أكثر من عامين على الرغم من كونه بوابة طنطا الجنوبية، هذا بالإضافة إلى تطوير وتجميل سبيل على بك الكبير بالتوازى مع العمل فى الشارع والذي يعد من العلامات الأثرية بالمحافظة، كما أوضح أيضا أنه تم اعتماد 450 ألف جنية لتدعيم الإنارة بالشارع.



وعن حديقة الأندلس أكد محافظ الغربية أن أعمال تطويرها تحتاج إلى 40 مليون جنيه، مؤكدا حرصه الشديد على توفير الاعتماد المالى بالتعاون مع وزارة الزراعة لتكون متنفس لأهالى الدلتا وتنمى السياحة الداخلية بالمحافظة، وأشار أيضا إلى قيام المحافظة بأعمال تطوير حديقة الطفل بطنطا لتكون على المستوى الذى يليق بأهالى المحافظة.



إما فى قطاع مياه الشرب بمدينة طنطا أعلن محافظ الغربية أنه تم التشغيل التجريبى لمحطة مياه الجلاء وذلك لإختبار مستويات ضخ المياه فى المواسير على أن يتم إفتتاحها رسميًا خلال الشهر الجارى، كما أنه سيتم الإنتهاء من محطة مياه الملاحة قبل 3062019 وبذلك يتم القضاء على مشكلة ضعف المياه فى طنطا بالكامل.



وخلال الاجتماع أكد محافظ الغربية أن المحافظة انتهت من عمل دراسة الجدوى اللازمة لتحويل محطة البيض إلى محطة لتسمين الدواجن مما يساعد ضبط أسعار الدواجن بالمحافظة، مشيرا إلى مراعاة كافة الاعتبارات العملية ومعايير الجودة العالمية فى تشغيل المشروع.



كما تابع محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية فى نطاق حى أول وثان طنطا، حيث أكد أن أعمال رصف الشوراع تأتى بعد الإنتهاء التام من أعمال البنية التحتية وتوصيل المرافق من (مياه شرب - صرف صحى – كهرباء - غاز – وتليفونات) ومقرر الإنتهاء من رصف جميع الشوارع والمحاور الرئيسية بمدينة طنطا قبل 3062019.. ففى نطاق حى أول طنطا تتضمن أعمال الرصف بشوارع (عبد المنعم رياض- وبونابرت من طه الحكيم حتى شارع البحر- وشارع على مبارك – وشارع أبو بكر الصديق بفرعياته- شارع هداية – الميهى – المأمون الغربى - الحريرى – نجف الجامعة فى كفر عصام).



أما فى نطاق حى ثان طنطا تتضمن أعمال الرصف شوارع (سعيد والذى سيتم تغيير مواسير المياه به بالتوارزى مع أعمال الرصف – شارع الحلو– شارع محب - توت عنخ أمون- شارع ثروت – وشارع على بك الكبير – وعباس العقاد – وشوقى وشارع المعتصم- حسن رضوان – شارع السلطان مراد - مع ترميم شارع حسن حسيب).



وفى هذا شدد محافظ الغربية على أنه لا تتم أعمال رصف إلا بعد الانتهاء الكامل من توصيل كافة المرافق وعمل بلاعات ومطابق لتصريف مياه الأمطار وذلك حفاظا على المال العام وعدم التكسير مرة أخرى، كما أكد على متابعته الدورية لجميع الأعمال الجارية للتأكد من الانتهاء منها فى المواعيد المحددة والخروج بها على أحسن صورة.



وفى نهاية الإجتماع تطرق محافظ الغربية إلى المجهودات المبذولة فى التخلص من تراكمات القمامة القديمة ووضع حلول جزرية للقضاء على مشكلة القمامة، حيث أوضح أنه بلغت كمية التراكمات بالمحافظة فى 192018 حوالي 500 ألف طن قمامة فى مصانع التدوير والمقالب الوسيطة والمحطات الغير شرعية، بالإضافة إلى مخالفات المبانى، ويبلغ قيمة نقل هذه الكميات إلى المدفن الصحي بالسادات حوالى 31 مليون جنيه.



وبالفعل تم العمل على نقل هذه التراكمات وتطوير مصانع التدوير فى المحلة ودفرة لتستوعب كميات القمامة المتولدة يوميًا وكذا التواصل مع الشركات المختصة لوضع دراسة تفصيلية لمنظومة الجمع السكنى بحى أول وثانى طنطا، وأيضا جارى عمل بروتوكول مع إحدى الشركات الكورية لتوليد الطاقة الكهربائية من القمامة.



جدير بالذكر أن جميع هذه الأعمال تم مناقشتها فى جلسة نقاش موسعة مع السادة نواب طنطا (النائب جلال عوارة – النائب سعيد طعيمة – النائبة مرفت الكسان- النائبة هالة المستكلى) لإيضاح الردود على التساؤلات التى تؤرق الشارع الغرباوى.