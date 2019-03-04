رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت kora live

يلتقي فريق الأهلي بعد نصف ساعة من الىن بنظيره بتروجيت في الدوري المصري الممتاز، ويحتل الأهلي المركز الثالث في الترتيب برصيد 48 نقطة من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 3، وله 4 لقاءات مؤجلة أمام الزمالك والإسماعيلى والمصرى وبيراميدز.



ويقدم «الدستور» خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت التي ستقام في تمام الساعة السابعة مساء، اليوم الاثنين، على ملعب ستاد بتروسبورت في إطار مواجهات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت والنيل الرياضية بصوت المعلق الرياضي حاتم بطيشة، وسيقود اللقاء الحكم، أمين محمد عمر، ويساعده الثنائي يوسف البساطى، ومحمد عبدالمجيد في وجود الحكم الرابع، عمرو رمضان.



رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت kora live