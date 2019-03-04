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الإثنين 04/مارس/2019 - 06:58 م

التنمية المحلية: تقنين 233 طلبًا لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2540408

أعلنت وزارة التنيمة المحلية، اليوم الإثنين، إجراءات محافظة بني سويف، بشأن ملف أراضي الدولة، موضحة أن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ الاقليم، أكد أن ملف أملاك الدولة، من الملفات المهمة التي تعمل فيها المحافظة بشكل مستمر، وعن طريق منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني.

وأضافت الوزارة أن المحافظة راجعت 305 طلبات تقنين عن طريق اللجنة العليا للبت، والتي تعقد بشكل أسبوعي، وفي حضور أعضاء اللجنة من القيادات الأمنية والتنفيذية والفنية، بهدف تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في التقنين، وفي إطار الدفع بجهود الحكومة في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه تم حتى الآن الموافقة على 233 طلب تقنين وتحرير 51 عقد ابتدائي وتحصيل مقدم ثمن 25% بإجمالي أكثر من 2 مليون و500 ألف جنيه، والنظر في عدد من التظلمات وإحالة عدد من الطلبات إلى جهات الولاية للدراسة.

وأوضح أن توجيهاته ومتابعته المباشرة لضمان عمل لجان التقنين بشكل متكامل ومتواز سواء الفحص والمعاينة والتسعير والبت، لافتا إلى أنه تم فحص الطلبات المقدمة بنسبة تصل إلى 100%




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