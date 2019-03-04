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محافظات
الإثنين 04/مارس/2019 - 06:57 م

محافظ الجيزة يتفقد تنفيذ "100 مليون صحة" بإمبابة

محافظ الجيزة يتفقد
مصطفى علم الدين
dostor.org/2540406

شهدت المستشفيات والوحدات والمكاتب الصحية بنطاق أحياء الوراق وبولاق الدكرور والعجوزة ومركزى أطفيح والبدرشين، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين للمشاركة فى فعاليات المرحلة الثالثة لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة الجيزة والتى تستمر حتى 30 إبريل 2019.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد سير عمل المبادرة بشارع الأقصر ومنطقة معهد القلب بأرض المطار بحي شمال الجيزة للوقوف على نسب مشاركة المواطنين فى الحملة وإزالة أي معوقات تواجههم.

حيث وجه المحافظ، مدير مديرية الشئون الصحية بزيادة الفرق الطبية بمنطقة أمبابة لاستيعاب الطلبات المتزايدة من المواطنين على إجراء الفحص والمسح الطبي والمشاركة فى المبادرة.

وأكد المحافظ فى تصريحات له ان كافة المواقع مجهزه لاستقبال المواطنين لإجراء الفحوصات الخاصة بحملة 100" مليون صحة" تعمل بكامل طاقتها تحت إشراف مديرية الشئون الصحية ومتابعة مباشرة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية أو الرواد.

محافظ الجيزة يتفقد تنفيذ "100 مليون صحة" بإمبابة
محافظ الجيزة يتفقد تنفيذ "100 مليون صحة" بإمبابة
محافظ الجيزة يتفقد تنفيذ "100 مليون صحة" بإمبابة
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