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الإثنين 04/مارس/2019 - 06:57 م

نصف مليار جنيه من الاتحاد الأوروبي لخدمات تنظيم الأسرة بمصر

السفير إيفان سوركوش
السفير إيفان سوركوش
dostor.org/2540404

قال السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، إن الاتحاد الأوروبي يشارك الحكومة المصرية والشركاء المحليين على تشجيع المواطنين خاصة الشباب في زيادة وعيهم بفوائد الأسر الأصغر حجما، وبفوائد تنظيم الأسرة مع الاحترام الكامل لحقوقهم الفردية وإرادته، موضحًا أنه فخور بأن الاتحاد الأوروبي يدعم استراتيجية مصر القومية للسكان من خلال دعم مالي وفني مهم.

وأضاف "سوركوش" - في كلمته التي ألقاها على هامش إطلاق استراتيجية مصر القومية للسكان بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 540 مليون جنيه، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي- أن "الاتحاد الأوروبي يساهم بمنحة تقدر بـ27 مليون يورو أي ما يوازي أكثر من نصف مليار جنيه لضمان تحسين وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة في مصر، وينفذ هذا المشروع بالشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الصحة ووزارة الشباب والمجلس القومي للسكان ووزارة التعليم ووزارة التضامن والمحافظات".

وتابع: "تحقيق النمو السكاني المستدام يسهم في تحقيق أمال الشعب في حياة أفضل، وتوفير فرص متساوية للوصول للخدمات الأساسية".

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