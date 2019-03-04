البورصة السعودية تواصل مكاسبها قبيل الإدراج على مؤشر فوتسي راسل

ارتفعت البورصة السعودية، اليوم، محققة مكاسب لخمس جلسات متتالية قبيل إدراج سوق أسهم المملكة على مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة خلال نحو أسبوعين، بينما صعدت معظم أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط.



وقال الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية لرويترز إن البورصة تتوقع تدفقات من الصناديق الخاملة بنحو 15-20 مليار دولار هذا العام، مع اتجاهها للإدراج في مؤشرات أسواق ناشئة.



وستصبح البورصة السعودية أكبر سوق شرق أوسطية للأسهم في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، بوزن إجمالي 2.7%، بحسب شركة مؤشرات الأسواق فوتسي راسل.



وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4% اليوم الاثنين مدعوما بمكاسب أسهم البتروكيماويات، مع صعود سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 3.3% في تداول نشط، بعدما قالت الشركة إنها استكملت أعمال الصيانة في مصنعها للبولي بيوتيلين ترافثاليت.



وارتفع سهم اللجين 0.4%، بعد إعلان من الشركة التي تستثمر في قطاع البتروكيماويات عن آخر المستجدات بشأن الحريق الذي وقع في مجمع الشركة الزميلة ناتبت. وقالت اللجين إنها تتوقع بدء

التشغيل خلال النصف الأول من أكتوبر 2019.



وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا مع صعود سهم مصرف عجمان 1.9%، ووافق مصرف الإمارات المركزي لمصرف عجمان على صرف توزيعات أرباح نقدية بواقع 3.5% من رأسماله.



وارتفع سهم تكافل الإمارات 1.3%، بعدما اقترحت شركةالتأمين توزيعات أرباح للعام بأكمله بواقع 7%من رأس المال المدفوع.



وارتفع مؤشر دبي 4.5% منذ بداية العام، بدعم من نتائج مالية قوية لشركات العقارات في الربع الأخير من العام الماضي، لكن ضعفا متوقعا في أسعار العقارات يحد من المكاسب.



وعلى الرغم من أن دبي كانت من بين أسواق الأسهم الأسوأ أداء على مستوى العالم العام الماضي، أبدى مديرو صناديق تفاؤلهم بشأن الأسهم الإماراتية.



وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4%، تحت ضغط خسائرالأسهم المالية.



وهوى سهم رأس الخيمة للدواجن والعلف 7.9%، بينما تراجع سهم مصرف الشارقة الإسلامي 5.8%.



وزاد مؤشر بورصة قطر 0.1%، مع صعود سهم مسيعيد للبتروكيماويات 2.8%، بينما ارتفع سهم قطر لنقل الغاز(ناقلات) 2.3%.



وقفزت بورصة قطر 21% في 2018، وكانت من بين أسواق الأسهم الأفضل أداء على مستوى العالم العام الماضي، بعد رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم شركات.



لكن المؤشر القطري شهد موجة بيع هذا الشهر مع سعي المستثمرين لتخصيص أموال لأسواق أخرى في المنطقة تتيح تقييمات أفضل.



واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، مع تراجع سهم النساجون الشرقيون 5.1%، بعدما سجلت الشركة هبوطا في صافي ربح ومبيعات الربع الأخير من العام الماضي.



لكن سهم مجموعة طلعت مصطفى ارتفع 2.5%، بعدما سجلت شركة التطوير العقاري مبيعات بلغت 3.2 مليار جنيه مصري (183.07 مليون دولار) في الشهرين الأولين من العام، مقابل 1.5 مليار جنيه قبل عام.