مسئول نيجيري: العثور على 50 شخصا فُقدوا في انفجار جنوبي البلاد

أعلن مسئول محلي في نيجيريا، اليوم، العثور على أكثر من 50 شخصا كان قد تم الإبلاغ عن فقدانهم عقب حدوث انفجار جنوبي البلاد الجمعة الماضية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية عن نينجى جيمس-أريوريو، المتحدث باسم مجلس رؤساء "مملكة نيمبي" بولاية "بايلسا" النيجيرية، قوله إن الكثير من الأشخاص يعانون من حالة ضغط فسيولوجي بسبب الانفجار وحالة التدافع الناجمة عنه واللذين حدثا في مملكة نيمبي.

وكان المتحدث النيجيري ألقى بلائمة الحادث على تسرب النفط من أنبوب تشغله مجموعة "أيتيو" التي تتخذ من مدينة "لاجوس" مقرا لها، إلا أن الشركة ذكرت في بيان اليوم أن الحريق وقع بالقرب من فوهة بئر وقد تم إخماده تماما في وقت مبكر من يوم السبت الماضي.

وأضاف البيان أنه جرى تفتيش جميع الآبار والمنشآت في المنطقة المجاورة مباشرة وتم تأمينها، مشيرة إلى أن السبب وراء نشوب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

يُذكَّر أن دلتا النيجر تعاني من التلوث، وكثيرا ما تؤكد شركات النفط النيجيرية أن غالبية حوادث تسرب النفط تكون ناجمة عن تخريب، أو سرقة، أو تكرير غير قانوني.