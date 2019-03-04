وزيرة الدفاع الألمانية تزور اليونان وقبرص

تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، القيام بزيارة إلى أثينا غدا الثلاثاء، حيث من المقرر أن تلتقي خلالها مع نظيرها اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس.

ولفتت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، في سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية ستلتقي خلال زيارتها مع زعيم المعارضة الديمقراطية الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس، كما تعتزم إلقاء كلمة في معهد كونستانتينوس كارامانليس للديمقراطية.

ومن المقرر أيضا أن تتجه الوزيرة الألمانية إلى قبرص في نفس اليوم، حيث ستجري محادثات مع وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس، والتي من المتوقع أن تركز خلالها على تعزيز دور الجزيرة القبرصية في التعاون الهيكلي الدائم وهو جزء من إطار الأمن والدفاع للاتحاد الأوروبي، بحسب الصحيفة.