بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والوصل في كأس آسيا يلا شوت Yalla-Shoot

الشوط الأول ينطلق الآن بين نادي الوصل الإماراتي ونادي النصر السعودي، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل التحديثات العاجلة، ونتابع معكم رابط الأسطورة إتش دي Livehd7 الذي نحاول به تغطية إخبارية هامة، نرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات الإخبارية العاجلة، تابع المقال وضعه في المفضلة من أجل سهولة المتابعة، ونحن معكم بكل جديد.





بطاقة المباراة

مباراة الوصل ضد النصر

الجولة الأولى دوري أبطال آسيا

مباراة الذهاب في المجموعة الأولى

استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي

تحكيم بيتر جرين

تعليق حفيظ دراجي وخالد الحدى

توقيت المباراة الساعة 7:20 مساءًا بتوقيت الإمارات، والساعة 6:20 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 5:20 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بين ان سبورت والكأس القطرية



سجل الناديين في دوري أبطال آسيا

نادي النصر السعودي لم يفز بدوري أبطال آسيا من قبل، ولكنه وصل لدور الوصيف، أي فاز بالمركز الثاني في هذه البطولة، وذلك في عام 1995، بينما نادي الوصل الإماراتي لم يفز بتلك البطولة، ولم يصل لدور الوصيف من قبل، ونتابع معكم التقارير الإخبارية العاجلة من وقت للثاني من أجل متابعة أفضل.

المجموعة الأولى A

تضم المجموعة الأولى نادي الوصل الإماراتي ونادي النصر السعودي، ونادي ذوب آهن أصفهان الإيراني، ونادي الزوراء العراقي، ونتابع معكم أولى مباريات المجموعة اليوم، ثم نتابع معكم الترتيب الخاص بالمجموعة بعد لعب المباريات المختلفة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة.