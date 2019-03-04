رئيس هيئة التأمين الصحى تتفقد وحدات مدينة إدفو بأسوان

زارت الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، وحدات التأمين الصحي بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، حيث قامت بتفقد عيادة إدفو الشاملة للتأمين الصحي.



كما مرت على عيادة الصحة المدرسية المخصصة للمواليد والطلبة للاطمئنان على المرضى وحركة سير عمل الحملة القومية للكشف المبكر علي أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة.



يأتي ذلك في ضوء تعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بالحرص والتأكد من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بأقصي جنوب الصعيد بمحافظات الأقصر وأسوان.