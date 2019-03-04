خطوات تمرين "السكوات" لوزن مثالي

يواجه الكثير من الفتيات ممن يمارسن الرياضة صعوبة في تطبيق تمارين "السكوات"، بل يجدوا أن هذا التمرين من أصعب التمارين الرياضية.



ووفقًا لموقع "مترو" نجد من فوائد هذا التمارين يعمل على التخلص من الوزن الزائد، فتساعد تمرين السكوات على حرق الوزن.



ومن فوائد تمارين "السكوات" أنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم مما يساعد على وصول الأكسجين إلى عضلة القلب وتقوية عضلة القلب، كما أنها تساعد على تنظيم سرعة دقات القلب.



ولكي تمارسيه بشكل صحيح ابدأي بمشط قدميك وحركيها للأمام ثم قومي باتخاذ وضعية ثابته، وتتحركين من أعلى لأسفل مستخدمه أوزان ورفعها بمقابل الكتف لكي تتحكمين في حركتك واتخذين شكل القرفصاء في الصعود والنزول للأسفل، مع التأكد من أن ركبتيك تشير إلى الأمام بشكل مستقيم.

