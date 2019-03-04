"دياكونيا للتنمية" يطلق برنامجه الثاني في إطار مبادرة مع الشباب

في إطار مبادرة مع الشباب التي أطلقها مكتب دياكونيا للتنمية، والتابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك بداية العام الجاري، والتي تستهدف تطوير وتمكين الشباب لملائمة سوق العمل، بدأ تفعيل البرنامج الثاني والذي يهتم بدراسة اللغات وخاصة اللغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسة Speak Up السويسرية، حيث يحصل الدارس في نهاية كل مستوى في الدورة على شهادة معتمدة داخل 10 دول.



كما تتضمن مبادرة مع الشباب العديد من البرامج المتخصصة على مختلف المجالات لتشمل دورات في اللغة الإنجليزية ودورات في تنمية المهارات وبرنامج متخصص في علاج الإدمان ودورات في الإنتاج الإعلامي ودورات رياضية وبرامج للتوعية ولتمكين الشباب ودورات الكمبيوتر.



ويقدم دياكونيا هذه الخدمات بالتعاون مع كبرى المؤسسات المتخصصة لضمان أعلى مستوى من الحرافية والاستفادة لكل المشتركين.