استسلام ألف شخص بينهم داعيشون لقوات قسد

استسلم أكثر من ألف شخص أغلبهم نساء وأطفال ومسلحون من تنظيم داعش إلى قوات سورية الديمقراطية (قسد) في بلدة الباغوز شرق سورية.



وقال دجوار إدلب، القائد العسكري في قوات قسد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن " أكثر من الف شخص أغلبهم نساء وأطفال ومسلحون من تنظيم داعش ومقاتلون من جنسيات أجنبية خرجوا من بلدة الباغوز وسلموا أنفسهم لقوات سورية الديمقراطية، حيث دخلت حوالي 20 سيارة شاحنة لنقلهم ونحن بانتظار 20 شاحنة أخرى لإجلاء جميع من وصل إلى نقاط قواتنا ".



وأضاف القائد العسكري "العمليات العسكرية والقصف العنيف أدى إلى استسلام عناصر تنظيم داعش وربما يستسلم من بقي منهم خلال الساعات القادمة وربما غدًا أو بعد غد، ولكن حاليًا القصف متوقف بشكل كامل ".



وأن قرابة 200 مسلح من داعش من جنسيات آسيوية وتركية، سلموا أنفسهم لـ قسد في محور شمال بلدة الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.



كانت قوات قسد قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين عن فتح ممرات آمنة لخروج من يرغب من عناصر داعش من بلدة البَاغوز بريف دير الزُّور الشرقي.

