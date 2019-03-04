وزير الدفاع اللبناني يشيد بالعلاقات الاستراتيجية مع الصين

أشاد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، بالعلاقات الاستراتيجية والمميزة بين لبنان والصين، معربا عن تطلعه للإسراع في إقرار الهبات التي تعتزم الصين تقديمها إلى المؤسسة العسكرية اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع اللبناني، لسفير الصين لدى لبنان وانج كيجيان، والذي أعرب عن نيه بلاده مواصلة دعم الجيش اللبناني والعمل على إقرار هبات للمؤسسة العسكرية اللبنانية.

من ناحية أخرى، بحث وزير الدفاع اللبناني مع سفيرة النرويج لدى لبنان لين ليند، انضمام لبنان إلى معاهدة حظر الألغام، حيث أكد الوزير بو صعب موافقة وزارة الدفاع اللبنانية على توقيع الاتفاقية، كما جرى البحث خلال اللقاء في الأوضاع في منطقة الجنوب اللبناني والحدود الشرقية للبلاد.

كما عقد وزير الدفاع اللبناني لقاء مع السفيرة التشيكية لدى لبنان ميكايلا فرنكوفا، تم خلاله مناقشة زيارة قائد الجيش التشيكي في الخريف المقبل إلى لبنان للعمل على توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين.