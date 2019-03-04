"هيرميس" تعمل على صفقة استحواذ بنصف مليار دولار في السعودية

قال محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس إن مجموعته تعمل على صفقة دمج واستحواذ في السعودية قيمتها نصف مليار دولار.



وتوقع فهمي المزيد من الصفقات في السوق السعودي هذا العام.



وقال، على هامش مؤتمر الاستثمار الذي تنظمه هيرميس في دبي: "أعتقد أنه سيكون هناك نشاط كبير في السعودية".



وتابع: "أرى الكثير من طلبات تقديم مقترحات تأتي من السعودية لطروح عامة أولية.. تدرس شركات في القطاع الخاص طرح أسهمها للاكتتاب العام وأعتقد أنه أمر مفيد".



وذكر فهمي أن البنك يقدم أيضا المشورة بشأن طرح عام أولي في السعودية، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.



وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء السعودي، على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) البريطاني بفتح فرع له في المملكة.



وتستعد السوق السعودية، التي تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار، لتدفقات كثيفة من الصناديق الأجنبية في 2019؛ إذ يتوقع المحللون تدفقات بقيمة 20 مليار دولار أو أكثر، مع انضمامها إلى مؤشرات إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة.