انطلاق فعاليات الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب بتونس

انطلقت اليوم الاثنين بتونس فعاليات الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، وسط حضور أكثر من 40 وزيرا من الدول الأعضاء.



ويبحث الاجتماع المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، الاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.



وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع يأتي لتفعيل الشراكة بين الهياكل المكلفة بإنفاذ القانون وتطبيقه والجهات القضائية التي تصدر الأحكام، عملا بمبدأ الفصل بين

السلطات وتكريس حقوق الإنسان.



وأوضح الشاهد في تصريحات للصحفيين بشأن المخاطر الإرهابية التي تهدد الدول العربية "لا توجد دولة بها صفر مخاطر، التهديدات تتغير من يوم لآخر ونوعية التهديدات تتطور. يجب تكثيف التعاون الدولي أكثر من أي وقت مضى ولقاء وزراء الداخلية والعدل العرب مهم جدا لأنه يساعد على تبادل الخبرات والتنسيق على مستوى عالي".



وتشهد فعاليات المؤتمر توقيع اتفاقيات ترتبط بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري والبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والبروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.

