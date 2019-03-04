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الإثنين 04/مارس/2019 - 05:42 م

"القمر قالي اقتله لأنه عاكس أمي".. تفاصيل محاكمة متهم بذبح شاب

القمر قالي اقتله
حسام التمساح
dostor.org/2540282

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة سائق متهم بذبح شاب بسبب اعتقاد أنه "عاكس" والدته لـ 23 أبريل.

وكشفت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 4773 لسنة 2018 قيام المتهم "علي.م" 23 سنه بقتل المجني عليه "م. جمال» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لاعتقاده أن المجني عليه "عاكس" والدته، فبيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحه وأعد لهذا الغرض "سلاح ابيض"، وأثناء مرور المجني عليه بدراجة النارية "توك توك" طلب منه المتهم إيصاله، وباغته ممسكا برقبته من الخلف وقام بذبحه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به إصابات التي أودت بحياته.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم أقر برفقة المجني علية ثم قام بإخراج سلاح أبيض "كتر" من جيب البنطلون وأمسك برقبته مستغلًا جلوسه بالمقعد الخلفي، ثم نحرها قاصدًا قتله، وادعي حينها عدم الإدارك والجنون، وهذي طوال التحقيق بكلمات غير مفهومة حيث قال ردًا على سؤال محقق النيابة عن دافعه لارتكاب الجريمة: "أنا كلمت السما والقمر قالي أقتله"، ثم عاد المتهم ليبرر قتل المجني عليه بأنه كان يعاكس والدته ويحاول إيذائها.

وقررت النيابة حينها إيداعه مستشفى العباسية للأمراض العقلية 45 يوما تحت الملاحظة النفسية حتي ورد تقرير الطب النفسي متضمنا أن المتهم لا يوجد لدية أية أعراض دالة علي وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولًا عن الاتهام المنسوب إليه.

وكشفت أقوال الشاهد الأول "ص.ر" أنه أثناء جلوسه أمام المحل الخاص أبصر مرور دراجة نارية من أمامه يقودها المجني عليه، ويستقلها المتهم ثم توقفت علي مسافة قصيرة منه وعقب ذلك فر المتهم ثم ترجل المجني علية مترنحا يمينا ويسارا فسقط أرضًا غارقًا في دمائه.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني علية وجود حرج ذبحي حيوي حديث يقع أعلى مقدم ويمين العنق بطول 17 سم، ويبعد عن الذقن 6 سم بالإضافة لوجود جرح قطعي بمنتصف الشفة السفلي ممتدا إلى الذقن بطول 7 سم، وتبين أن الإصابات الموصوفة حيوية ذات طبيعة ذبحية حدثت من المصادمه بجسم صلب ذو حافة حادة وتعزي الوفاة إلى الإصابات الذبحية بيمين العنق، وما صاحبها من تمزق بالأوعية الدموية الرئيسية ليمين العنق.

وعقب تسلم النيابة كافة التقارير الفنية من مصلحة الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للقتيل والأدلة الجنائية والطب النفسي قررت احالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات وتضمنت مذكرة الإحالة أن المتهم قام بنحر المجني عليه نحر الشاه بعدما بيت النية والعزم على قتله لاعتقاده الخاطيء بقيامه بمعاكسة والدته.

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