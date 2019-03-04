سفير روسيا بلندن: بريطانيا لن تسمح للدبلوماسيين الروس بمقابلة سكريبال وابنته

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا الكسندر ياكوفينكو أن بريطانيا لن تسمح أبدا للدبلوماسيين الروس بمقابلة الكولونيل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا؛ اللذين تعرضا لحادث تسميم بغاز أعصاب في مدينة ساليزبورى البريطانية العام الماضي.

وأعرب ياكوفينكو في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، عن اعتقاده بأنه سوف يتم التعامل مع نتائج التحقيق في حادث ساليزبورى بشكل سري.

وأضاف: "لم نتلق ردا"، وذلك تعليقا منه على طلبات السفارة الروسية من لندن الإفصاح عن الحالة الصحية لسكريبال وابنته. غير أن الدبلوماسي الروسي أوضح أنه عقد، على الرغم من ذلك، اجتماعات في مقر وزارة الخارجية البريطانية مع شخصيات معروفة ومسئولة عن الشئون الأمنية، وأنهم أوضحوا بدورهم، بصفة غير رسمية، أنه لن يُسمح للروس بمقابلة سكريبال وابنته.

كما أشار المسئول الروسي إلى أن موسكو سوف تُبقي، في الوقت ذاته، على ضغطها السياسي على السلطات البريطانية للكشف عما حدث في ساليزبورى. فيما أبدى ثقته في أن عدد "الهجمات" على روسيا سوف تشهد ارتفاعا، فضلا عن ارتفاع الضغوط من جانب الحكومة البريطانية.