كافاني بديلا في مباراة "سان جيرمان" أمام مانشستر يونايتد

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية على موقعها الإلكتروني اليوم، إن وتماس توخيل المدير الفني لنادى باريس سان جيرمان قرر الإبقاء على نجم الفريق ادينسون كافاني على مقاعد البدلاء في لقاء مانشستر يونايتد بعد غد الأربعاء في إياب دور الستة عشر في دوري الإبطال.

وأشارت الصحيفة أن قرار توخيل جاء حرصا على كافاني الذي تعافى مؤخرا من إصابة شديدة في عضلة الفخذ.

وأضافت أن توخيل يرفض المجازفة بهاجم البي إس جي، وإشراكه منذ بداية اللقاء الصعب، بل يميل إلى الاعتماد على نفس التشكيل الأساسي الذي خاض مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد.

يذكر أن نادى العاصمة الفرنسية فاز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين وبذلك يخوض لقاء الإياب على ملعبه وهو يتمتع بأفضلية كبيرة للتأهل لدور الثمانية في البطولة القارية.