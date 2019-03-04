بالإنفوجراف.. تعرف على تفاصيل المرحلة الثالثة من "100مليون صحة"‏

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن تفاصيل المرحلة الثالثة من حملة "100 مليون صحة"‏ والتي تعد مبادرة من الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.



وأوضح "إعلامي الوزراء" أن تلك المرحلة قد بدأت من أول مارس ومستمرة حتى نهاية‏ أبريل 2019، وتستهدف فحص 23 مليون و39 ألف مواطن، في 7 محافظات هم (الدقهلية، الشرقية، الجيزة، ‏الغربية، المنيا، قنا، الوادي الجديد).‏



وأشار إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من مسح ‏2.027.229 مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة، وقد تخطت نسبة الإقبال بهذه المرحلة 153% من المستهدف اليومي بالمحافظات، مؤكدًا أن محافظة الدقهلية قد سجلت أعلى المحافظات إقبالًا بنسبة تحقيق 234% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الوادي الجديد، ثم محافظة ‏الشرقية، ثم محافظة قنا، ثم الغربية، ثم محافظة المنيا، وأخيرًا محافظة الجيزة. ‏



وفي نفس السياق، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إجمالي من تم مسحهم في المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ 27 محافظة وصل إلى 32 مليون و915 ألف و215 مواطن، مشددًا على أنه يتم توفير جميع التحاليل والفحوصات والعلاج بالمجان من خلال المراكز المخصصة للمبادرة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني ‏للمبادرة ‏www.stophcv.eg‏. ‏

