ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 44.06 مليار دولار في فبراير

قال البنك المركزي المصري، اليوم، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 44.06 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، ليزيد مقارنة مع الشهر السابق.



كان الاحتياطي النقدي بلغ 42.616 مليار دولار في يناير الماضى.



وزاد حجم الدين الخارجي للبلاد إلى 93.131 ‬‬‬مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضى من 92.644 مليار دولار نهاية يونيو.



وفي السادس من فبرابر الماضي، تسلمت مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.



وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض يبلغ إجماليه 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.



ويتوقع محمد معيط وزير المالية، نمو اقتصاد مصر بأكثر من 5.5% في الربعين الثالث والأخير من العام المالي الجاري 2018-2019.