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الإثنين 04/مارس/2019 - 05:51 م

نور الشربيني تتصدر غلاف "فوربس" بعد فوزها ببطولة العالم للإسكواش للمرة الثالثة

نور الشربيني تتصدر
سارة ساويرس
dostor.org/2540263

تصدرت نور الشربيني، بطلة العالم في الإسكواش، غلاف مجلة "فوربس" لعدد مارس 2019، لوصولها إلى قائمة فوربس للشباب أصحاب المواهب والمتميزين عالميًا تحت سن الثلاثين.

وخطف نور الشربيني إليها الأنظار بعد فوزها ببطولة العالم للإسكواش للمرة الثالثة، التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية، محققة صدارة التصنيف العالمي الذي تربعت على عرشه لمدة 31 شهرًا.

وتوجت الشربيني باللقب، بعدما تغلبت على منافستها نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا، بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة، وبهذا تصبح بطلة العالم فى اللعبة للمرة الثالثة في تاريخها، بعد عامي 2016-2017، وحصولها على جوائزها المادية التى تبلغ 500 ألف دولار.

وتقول المجلة عن النجاح الذى حققته نور الشربيني برفقة عدد من اللاعبين المصريين، إن الاسكواش هي اللعبة الوحيدة، التي تتصدر فيها مصر الترتيب العالمي؛ خلال عام 2016 كان هناك 7 مصريين قد استحوذوا على قائمة أفضل 10 لاعبين في التصنيف العالمي للعبة، إضافة إلى أن بطل العالم للرجال محمد الشوربجي، والشربيني بطلة العالم للنساء مصريين.

وتفيد "فوربس"، أن نور الشربيني تحترف لعبة الاسكواش مع نادي الإسكندرية الرياضي، وبلغ إجمالي قيمة دخلها من هذا التعاقد منذ بداية احترافها بالنادي العام 2015، إلى 147 ألف دولار.

وعن هذا يشير، أمير وجيه، مدرب الاسكواش والبطل العالمي السابق في اللعبة إلى أن نظام الاحتراف في الأندية تغير تمامًا، حيث إن المصنفين في المراكز الأولى عالميًا، مثل نور الشربيني، ورنيم الوليلي، ونوران جوهر، ومحمد الشوربجي، وكريم سامي، يوقعون على عقود بمبالغ مالية تتجاوز أحيانًا 30 ألف دولار.

ورصدت المجلة، دخل اللاعبة الشابة المصنفة الأولى عالميًا فى الاسكواش، بداية من الرعاة للعام 2018 حوالي 195 ألف دولار، فيما حققت 123 ألف دولار في 2017، و39 ألف دولار خلال 2016، وتتوقع الشربيني أن يصل حجم دخلها خلال العام الحالي لـ205 ألف دولار، أما المحصلة النهائية لمجموع الجوائز التي حصلت عليها الشربيني خلال فترة احترافها جاءت 477 ألف دولار.

وخلال حديثها مع "فوربس"، ترى الشربيني أنه "لكي تنجح يجب أن تكون رغبتك في النجاح أكبر من خوفك من الفشل"، مشيرة إلى أن "مسؤولية الفوز هي المحافظة على اللقب".

نور الشربيني تتصدر غلاف "فوربس" بعد فوزها ببطولة العالم للإسكواش للمرة الثالثة
نور الشربيني تتصدر غلاف "فوربس" بعد فوزها ببطولة العالم للإسكواش للمرة الثالثة
نور الشربيني تتصدر غلاف "فوربس" بعد فوزها ببطولة العالم للإسكواش للمرة الثالثة
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