مصادر: قمة أمريكية صينية مرتقبة أواخر مارس الجاري

رجحت مصادر أمريكية، أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج، في السابع والعشرين من مارس الجاري لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين.



وأشارت المصادر - التي لم يكشف النقاب عن هويتها - إلى أن الجانبين بصدد مفاوضات نهائية حول صفقة من شأنها خفض الرسوم التجارية الصينية على البضائع الأمريكية، مقابل إلغاء العقوبات الأمريكية ضد ( بكين ).



وتتضمن بنود الصفقة بين الجانبين - حسب المصادر - أن تقوم (بكين ) بشراء كميات كبيرة من السلع الزراعية ومنتجات الطاقة الأمريكية والتخفيف من "العوائق " التي تحول دون دخول الشركات الأمريكية السوق الصيني والعمل فيه، على أن تقوم الإدارة الأمريكية بإسقاط رسوم على واردات صينية لا تقل قيمتها عن مائتىي مليار دولار من إجمالي 250 مليار دولار تخضع حاليا للرسوم الأمريكية.



وبينما تسعى الصين إلى إلغاء جميع الرسوم الأمريكية، تتوقع المصادر أن تبقي إدارة ترامب على جانب من هذه الرسوم لاستخدامها في الضغط على الصين، ومساعي ترامب الحثيثة لأن تقبل الصين بآلية تمكن الولايات المتحدة من إعادة فرض الرسوم في حالة فشل الصين الوفاء بتعهداتها.