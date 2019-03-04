السفير المصري لدى بغداد: نشكل مع العراق قوة العرب

أكد السفير المصري لدى بغداد، علاء موسى، دعم مصر مجلس النواب العراقي، ودوره الفاعل في "تأطير" الاتفاقيات، وتنشيط "عجلة الشراكة" بين البلدين وفق المصالح المشتركة.



وأشار إلى أن العراق بلد محوري في المنطقة، وله إسهاماته في القضايا العربية والإقليمية، مؤكدا أن العراق ومصر يشكلان قوة العرب.



جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، السفير المصري لدى بغداد، اليوم الاثنين، وصرح "الكعبي" - في بيان بثته قناة "السومرية نيوز" العراقية - بأن العراق يتطلع لبناء علاقات استراتيجية متميزة وبناءة مع جميع الدول العربية ودول العالم، مما يسهم في تثبيت أسس السلام والاستقرار في المنطقة.



وأكد أن العراق يفتح ذراعيه أكثر من أي وقت مضى للأشقاء العرب للوقوف صفا واحدا أمام التحديات التي تواجههم والتعاون الفاعل في شتى القضايا والمجالات.