مساعد وزير التعليم: تجربة "التابلت" جيدة حتى الآن

قال أحمد ضاهر، مساعد وزير التربية والتعليم للتكنولوجيا: "إن الطلبة يستخدمون الكمبيوتر اللوحي (التابلت) ببراعة شديدة فاقت توقعاتنا".



وأوضح "ضاهر" - خلال جلسة "تطوير التعليم.. حكاية مصرية" والتي تعقد على هامش مؤتمر التعليم في مصر في دورته الثانية - أن تجربة التابلت جيدة حتى الآن.. مشيرا إلى أن هناك 20 ألف طالب لم يستلموا التابلت حتى الآن.



وقال مساعد وزير التربية والتعليم: "إن اللجنة المختصة بالتطوير قامت بدراسة 75 جهاز تابلت، وتم الاستقرار على شركة سامسونج".. موضحا أن قصة التابلت بدأت في شهر مايو الماضي بمساعدة هيئة التسليح بالقوات المسلحة، وكان شرط وزارة التربية والتعليم وجود درجات تأمين عالية تحافظ على التابلت وتمكن الطالب من استخدامه لـ3 سنوات.. منوها بأن مرحلة الثانوية العامة مستهدفة في عمليات التطوير.