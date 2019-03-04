بوتفليقة يتعهد بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في حال فوزه بانتخابات أبريل

تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بتنظيم انتخابات رئاسية مُسبقة في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يوم 18 أبريل القادم، مؤكدا أنه لن يكون مترشحًا فيها.



ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الرئيس بوتفليقة، في رسالة الترشح من المنتظر أن يقرأها مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان، بعد إيداعه لملف الترشح، أن الندوة الوطنية للإجماع ستحدد تاريخ هذه الانتخابات الرئاسية المُسبقة، كما تعهد الرئيس بوتفليقة بإعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، "يكرسُ ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الجزائرية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، إضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد"