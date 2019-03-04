سول تعين ثلاثة سفراء جدد في الصين واليابان وروسيا

أعلنت مصادر في سول، اليوم الإثنين، أن كوريا الجنوبية عيّنت 3 سفراء جدد في الصين واليابان وروسيا، في حركة تعديلات تقوم بها البلاد بشكل اعتيادي للدبلوماسيين رفيعي المستوى،وذلك في الوقت الذي تسعى فيه سول إلى تعزيز الدبلوماسية الداعمة لجهود السلام مع كوريا الشمالية.



وأضافت المصادر، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن التعديلات شملت تعيين جانج ها سونج، كبير مستشاري الرئيس الكوري الجنوبي للشئون السياسية السابق سفيرا لكوريا الجنوبية في بكين، ونائب مدير مكتب الأمن القومي الرئاسي السابق نام جوان بيو سفيرا لدى اليابان، وتعيين لي سوك باي القنصل العام الكوري الجنوبي في فلاديفوستوك سفيرا لدى روسيا.