غدا.. "الشهيد الحي" في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، غدا الثلاثاء، ندوة لمناقشة مخطوط رواية "الذي عاد إلى هناك" للأديبة أمل رفعت، بحضور الناقدين الدكتورة ندا يسري، والسوري الدكتور أدهم مسعود القاق، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة، المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



تتناول الرواية العلاقة بين الحياة والموت، والبرزخ الفاصل الواصل بينهما، وبعضا من سيرة أحد أبطال حرب أكتوبر سعيد الصباغ، المعروف في الإسكندرية باسم الشهيد الحي.



يذكر أن أمل رفعت قاصة وروائية وشاعرة سكندرية، وهي عضو مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، ونادي الهايكو العربي، ونادي أدب الأنفوشي، وندوة الاثنين للقصة، وعضو لجنة تحكيم القصة القصيرة جدًا في العديد من المواقع الإليكترونية.