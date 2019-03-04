الرئيس الموريتاني يتلقى رسالة من العاهل المغربي

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الإثنين، رسالة خطية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم بالقصر الرئاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي نزار بركة المبعوث الخاص لملك المغرب.



وقال المبعوث المغربي، إن الرسالة تؤكد متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والمرتكزة على الروابط التاريخية والأسرية والعلاقات الكبيرة التي تجمعهما.



وأضاف أن هناك إرادة قوية من الجانبان للعمل على تقوية هذه العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين وانتقالها إلى شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي وحث كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين والسياسيين من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو تحقيق نمو وصعود مشترك وتحقيق الاندماج المغاربي الذي نصبو إليه جميعا.