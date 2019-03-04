ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات ترفعان أرباح "فرتيكا" 155.76%

أظهرت المؤشرات المالية لشركة "فرتيكا للصناعة والتجارة" ارتفاع أرباحها خلال العام الماضى بنسبة 155.76%، لتصل إلى582.1 ألف جنيه خلال عام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 227.59 ألف جنيه خلال عام 2017.



وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 0.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، لتصل إلى 7.98 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 7.94 مليون جنيه خلال العام المنصرم.



أوضحت الشركة أن صافي الربح ارتفع نتيجة العمل على ترشيد النفقات، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى المتنوعة للشركة.



ووافق مجلس إدارة الشركة على تحديد الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الخميس الموافق 28 مارس الجاري، لمناقشة السير في إجراءات تعديل غرض الشركة.

