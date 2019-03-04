ارتفاع أسعار النفط عالميًا

ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية والعالمية، اليوم الاثنين، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.



ويأتي هذا الارتفاع استنادا على آمال توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل، وانخفاض منصات الحفر والتنقيب الأميركية لأدنى مستوى منذ أيار الماضي.



وارتفع الخام الأميركي إلى مستوى 56.25 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 55.86دولار، وسجل أعلى مستوى 56.30 دولار، وأدنى مستوى 55.80 دولار، وصعد خام برنت إلى مستوى65.65 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح64.94 دولار، وسجل أعلى مستوى 65.73 دولار، وأدنى مستوى 64.94 دولار.



وأظهرت بيانات رسمية لشركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأميركية الأسبوع الماضي بحوالي 10 منصات، في ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، لينزل إجمالي المنصات العاملة في حقول الزيت الصخري إلى 843 منصة، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 4 مايو الماضي.

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