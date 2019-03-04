القاهرة : الإثنين 04 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
اقتصاد
الإثنين 04/مارس/2019 - 04:01 م

ارتفاع أسعار النفط عالميًا

ارتفاع أسعار النفط
أ ش أ
dostor.org/2540179

ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية والعالمية، اليوم الاثنين، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

ويأتي هذا الارتفاع استنادا على آمال توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل، وانخفاض منصات الحفر والتنقيب الأميركية لأدنى مستوى منذ أيار الماضي.

وارتفع الخام الأميركي إلى مستوى 56.25 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 55.86دولار، وسجل أعلى مستوى 56.30 دولار، وأدنى مستوى 55.80 دولار، وصعد خام برنت إلى مستوى65.65 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح64.94 دولار، وسجل أعلى مستوى 65.73 دولار، وأدنى مستوى 64.94 دولار.

وأظهرت بيانات رسمية لشركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأميركية الأسبوع الماضي بحوالي 10 منصات، في ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، لينزل إجمالي المنصات العاملة في حقول الزيت الصخري إلى 843 منصة، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 4 مايو الماضي.
-

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة

1000 سائق قطار غير لائقين طبيًا.. المراغي: منهم مدمنون ومرضي سكر ولايستبدلون

أمين الفتوى بدار الإفتاء بالبرلمان: الشرع يجيز قتل الكلاب المؤذية

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة عند الإغلاق

ads
الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو تعدي ضابط على سيدة بشبرا الخيمة

"الأعلى للإعلام": عقوبات مالية على مروجي خبر وزير النقل المفبرك

"المركزي" يحذر من تداول أي عملات مدون عليها عبارات نصية

خروج قطار بمحطة سيدي جابر عن القضبان

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

فان ديك يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

لاعب الوسط سيرجي سامبر يغادر برشلونة

طاقم حكام سعودي لمباراة الفيصلي والوحدات

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو تعدي ضابط على سيدة بشبرا الخيمة

"الأعلى للإعلام": عقوبات مالية على مروجي خبر وزير النقل المفبرك

"المركزي" يحذر من تداول أي عملات مدون عليها عبارات نصية

خروج قطار بمحطة سيدي جابر عن القضبان

ads
كشكول

بدء إجراءات الفحص بصيدلة طنطا ضمن مبادرة 100 مليون صحة

نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد أقسام المنتجات الزراعية والصوب بـ "زراعة"

افتتاح فعاليات "يوم مع أستاذي".. بـ "رياضية طنطا"

شوقي: لدينا قوائم انتظار لنقل الطلاب لمدارس حكومية

"التعليم": بدء دراسة "الباقة" بشكل منفصل للصف الرابع الابتدائي

الأمصار

مصر تستضيف اجتماعا وزاريا لبحث تطورات الأزمة الليبية

الجامعة العربية تطالب بموقف تجاه انتهاكات إيران وتركيا

باكستان تستأنف رحلات القطار السريع إلى الهند بعد انتهاء الأزمة

جوني ديب يتهم طليقته بـ "الخيانة الزوجية"

أرنب وبرغوث.. مدافع الريال يهين نجمي برشلونة

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

هواوي تعتزم مقاضاة الحكومة الأمريكية

مومو ماتت..لا داعي للخوف الآن

مكافي تربط حملة تجسس إلكترونية مكثفة بمجموعة قرصنة كورية

الصحة

حفاظا على صحته.. رجل يشرب نصف لتر من البول كل يوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎